PERU, DÜNYA KUPASINA GALİBİYETLE VEDA ETTİ
Dünya Kupası C Grubunda üst tura yükselme şansı bulunan ve mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan Avustralya, Peru'ya 2-0 mağlup oldu.
Dünya Kupası C Grubunda Avustralya Peru'ya 2-0 mağlup oldu.
Maçta gol perdesini 18. dakikada Carillo muhteşem vuruşuyla açtı ve Peru'yu 1-0 öne geçirdi.
AVUSTRALYA KUPA'YA 1 PUANLA VEDA ETTİ
İkinci yarıda ise Peru'nun yıldız futbolcusu Guerrero skoru 2-0'a getiren golü attı.
Bu skorun ardından Peru 3 puanla Avustralya ise 1 puanla kupaya veda etti.
C Grubundan turlayanlar ise Danimarka ve Fransa oldu.
Kaynak: haberinburada
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