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Peru - Danimarka Maçında Hakem, Asistan Hakem Sistemiyle Penaltı Verdi
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Peru - Danimarka Maçında Hakem, Asistan Hakem Sistemiyle Penaltı Verdi

PERU - DANİMARKA MAÇINDA HAKEM, ASİSTAN HAKEM SİSTEMİYLE PENALTI VERDİ

Dünya Kupasında Peru - Danimarka mücadelesini yöneten hakem önce penaltı pozisyonunu es geçti, daha sonra asistan hakem sistemiyle (VAR) penaltıya hükmetti.

Tarih : 16 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Peru - Danimarka Maçında Hakem, Asistan Hakem Sistemiyle Penaltı Verdi(10/10)6

Dünya Kupası elemelerinde Güney Amerika'dan turnuvaya katılan son takım olan Peru, 2018 Dünya Kupası C Grubu maçında Danimarka ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarının son dakikalarında Perulu futbolcu yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

FUTBOLCULAR İTİRAZ ETTİ, HAKEM PENALTIYI VERDİ

Hakem, Video Yardımcı Hakem sistemini kullanarak pozisyonu tekrar izledi ve ardından penaltı kararına hükmetti. Topun başına geçen Cueva ise topu üstten auta gönderdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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