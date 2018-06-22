

Cumhurbaşkanı adayı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek aralarında Ayşenur Arslan, Ardan Zentürk, Melih Altınok'un olduğu bir grup gazeteciyle bir araya geldi.



ATATÜRK İMZASI ALTINDA KÜRTÇE TÜRKÜ



Son derece keyifli olduğu gözlenen Doğu Perinçek'in Atatürk imzası altında Kürtçe türkü söylemesi dikkat çekti.



"HEYKELLER KALDIRILACAK"



Başa gelmeleri durumunda Şeyh Sait ve Seyit Rıza'nın heykellerini kaldıracaklarını belirten Perinçek, "Eğer Şeyh Sait ve Seyit Rıza'nın heykelleri Diyarbakır ve Tunceli meydanlarında kalırsa, bir süre sonra Türkiye bölünür ve Atatürk heykelleri de yıkılır. Vatan Partisi'nin merkezinde bulunduğu milli hükümet, Diyarbakır ve Tunceli halkının rızasını alarak Şeyh Sait ve Seyit Rıza heykellerini kaldıracaktır" şeklinde konuştu.



























Kaynak: haberinburada



