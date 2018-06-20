ABD Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'da görev yapan sözcüsü Ryan, Menbiç ile ilgili açıklama yaptı. Ryan, "Türk askerlerinin Menbiç'in içine girmeyeceğini söyleyebilirim" dedi.

PENTAGON MUHABİRLERİNE BRİFİNG VERDİ

Bağdat'tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Ryan, Menbiç'le ilgili bir soruyu yanıtlarken, tüm bölgenin kontrolünün Menbiç askeri konseyinde olduğunu kaydetti. Ryan, ABD'nin bölgedeki asker sayısında ve askeri operasyonlarında bir değişiklik olmadığını da belirtti.

"ASKERİ TAKTİKLER İLERİDE KONUŞULACAK"

Ryan bir gazetecinin, "ABD ve Türkiye arasında Türk güçlerinin Menbiç'e girmeyecekleri yönünde bir tür anlaşma var mı?" sorusu üzerine, bu anlaşmanın daha yeni koordine edildiğini, sürecin henüz başlangıç aşamalarında olduklarını, daha tüm ayrıntıların karara bağlanmadığını, askeri taktiklerin ileride konuşulacağını söyledi.

Sözcü Ryan, "Henüz bu konudaki nihai karar hakkında bilgim yok ama bize söylenen, Menbiç'in içine girmeyecekleri şeklinde" ifadesini kullandı.

"AMAÇ MENBİÇ'İN İSTİKRARINI KORUMAK"

Bir başka soru üzerine, iki ülkenin devriyelerinin sahadaki koşullara bağlı ilerleyeceğine ve ortada bir takvimin bulunmadığına işaret eden Ryan, ana amacın Suriye Demokratik Güçleri'nin yardımıyla IŞİD'i yok ederek Menbiç'in barış ve istikrarını korumak olduğunu vurguladı.

Ryan, bir gazetecinin, "Menbiç konusunda iki gün öncesine göre ne fark var?" sorusu üzerine, "Bir fark elbette Türk askerlerinin Menbiç'in dışında olacak olması. Bu açıklama yapıldı çünkü fazlasıyla siyasi bir hassasiyet var. Biz de şeffaf olmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada