PAZARIN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Sultangazi'de pazarcıların tezgah kavgasında silahlar konuştu, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kavga anına ait görüntülerde küçük bir çocuğun tezgah altına saklanması dikkat çekti.
Sultangazi'de 5 kişinin yaralandığı pazardaki silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı saldırganlara pazarcıların müdahalesi ve yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
TEZGAH KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞMUŞ 5 KİŞİ YARALANMIŞTI
Olay geçtiğimiz pazar günü saat 18.00 sıralarında 1298.Sokak üzerinde kurulan Gazi Semt Pazarı'nda meydana gelmişti. Semt pazarında, tezgah yeri nedeniyle esnaflar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş ve biri ağır 5 kişi yaralanmıştı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Pazardaki vatandaşları yaşadığı panik ve esnafın müdahalesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
KÜÇÜK ÇOCUK SAKLANMAYA ÇALIŞIYOR
Güvenlik kamera görüntülerinde tartışma yaşadıkları esnafın tezgahının önüne gelen şüpheliler yanlarında getirdikleri silahlarla ateş ediyorlar. Silah seslerini duyanlar korkuyla kaçarken, esnaf ise tezgahların altına saklanıyor.
Ayağından yaralanan bir esnafın tezgahın üstünden düştüğü görülürken, pazarcılık yapan küçük yaştaki bir çocuğun bir başka pazarcının arkasına sığındığı anlar kameralara yansıyor.
Esnaf saldırganlara engel olmak için tahta ve sopalarla müdahale ediyor. Bazı pazarcılar ise tezgahta ellerine geçirdikleri ne varsa saldırganlara atıyor. Esnafın müdahalesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçıyor.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren Sultangazi Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Olayla ilgili düzenlenen operasyonlarda şüpheli 7 kişi gözaltına alındı, 2 tabanca ve bir bıçak ele geçirildi. Aranan iki şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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