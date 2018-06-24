PATATES FİYATLARINA MÜDAHALE! SANDIKLAR KAPANDI, FİYATI 1,95'E DÜŞTÜ
Fırat Kalkanı harekat bölgesinde sözleşmeli üretim modeli ile üretilen patatesler 1,95 liradan tüketiciye sunulmak üzere piyasaya arz edildi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde sözleşmeli üretim modeli ile ürettiği patatesleri 1,95 liradan tüketiciye sunulmak üzere piyasaya arz etmeye başladı.
HÜKÜMET, YÜKSELEN PATATES FİYATLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, piyasada son dönemde yükselen patates fiyatlarını aşağı çekmek amacıyla piyasaya patates arz etmeye başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, hükümet yükselen patates fiyatlarını düşürmek için harekete geçti.
PATATESLER FIRAT KALKANI HAREKAT BÖLGESİNDE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ İLE ÜRETİLDİ
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, bu doğrultuda Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi içinde yer alan El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patatesleri marketlere arz etmeye başladı. Söz konusu bölgeden getirilen patateslerin ilk olarak Ankara'da bulunan iki market zincirine ulaştırıldığı ve 1,95 liradan tüketiciye satıldığı belirtildi.
1,95 LİRA OLACAK
Kademeli olarak getirilecek olan patatesler, Pazartesi'den itibaren İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illerde market ve hallere ulaştırılacak. Patatesin satış fiyatı, bu bölgelerde de 1,95 lira olacak. Bu uygulamayla piyasada yüksek seyreden patates fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Uygulamanın patatesin piyasa fiyatının makul seviyelere gerilemesiyle sonlandırılacağı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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