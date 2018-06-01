PARKTA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARA BAKAN ANNE, OĞLUNUN ARKASINDAKİ SURATI GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜ
İngiltere'de parkta çektiği fotoğraflara bakarken 9 yaşındaki oğlunun arkasında bir surat gören anne dehşete düşerken, çevre halkı bunu, yakın zamanda ormanda boğularak ölen çocuğa benzetti.
İngiltere'de yaşayan Laura Watson isimli kadın, çekilen bir fotoğraf karesinde oğlunun arkasında bir hayalet figürü gördükten sonra uykularının kaçtığını söyledi. İngiliz anne bu yaşananlara kadar paranormal olaylara karşı daima mesafeli olduğunu söylerken artık hayaletlerin varlığına ikna olduğunu itiraf ediyor.
UYKULARI KAÇTI
Northumberland'daki Plessey Woods Country Park'ta çekilen fotoğrafta 9 yaşındaki oğlunun arkasında duran bir başka surat gördüğünde gözlerine inanamadığını söyleyen anne, gizemli figürü bir türlü açıklayamadığı için geceleri uyuyamıyor.
"ÇILDIRDIK"
Geçtiğimiz pazartesi günü, ailesiyle birlikte parkta eğlenceli bir gün geçiren kadının hayatı eve gelip çektiği fotoğraflara bakınca bir anda değişti. O günden beri kızının da uyuyamadığını söyleyen kadın, "Bu çok sıradışı, adeta çıldırdık" diyerek durumu özetliyor.
AYLAR ÖNCE ORMANDA BOĞULAN ÇOCUĞA BENZİYOR
Fotoğrafı çektiğinde etraflarında kimsenin olmadığından emin olan 39 yaşındaki kadın, bazı insanların fotoğrafla oynandığını iddia ettiğini ancak asla böyle bir şey olmadığını ve kendisinin bunu yapacak beceriye de sahip olmadığını söyledi.
Çevre sakinleri fotoğrafta görülen suretin yıllar önce ormanda boğulan bir çocuğun ruhu olabileceğini iddia etti. Watson, ölen çocuğun bir ikizi olup olmadığını araştırdıklarını ancak olmadığını söyledi. Dehşete düşen anne ormana geri döneceğini ve üzerlerinde asılı kalan bu histen kurtulmak için ne gerekirse yapacağını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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