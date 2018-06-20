Fransa'da tren ulaşımını düzenleyen şirket, banliyö trenlerinden birinde doğan bebeğe 25 yaşına kadar tüm hatlarda ücretsiz ulaşım hakkı verdi.

Fransa'nın başkenti Paris ve çevresinde tren ulaşımını düzenleyen RATP şirketi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, RER A hattındaki seferlerinin birinin "trende beklenmedik biçimde bir bebeğin doğmasıyla" durdurulduğunu söyledi.

YOLCULARIN DA YARDIMIYLA DOĞDU

Bebeğin kompartmandaki diğer yolcuların ve acil ekiplerin yardımıyla Pazartesi günü yerel saatle 11: 40'da dünyaya geldiği açıklandı.

25 YAŞINA KADAR ÜCRETSİZ BİNEBİLECEK

Twitter mesajında, "A hattı yeni doğan bebeğin tüm RATP hatlarında 25 yaşında kadar ücretsiz yolculuk etme hakkı kazandığını memnuniyetle duyurur denildi".

Doğum sırasında hattaki tüm seferlerin çift yönlü olarak durdurulduğun ortaya çıktı.

DURUMLARI İYİ

RATP daha sonra "Bildiğimiz kadarıyla anne ve bebek iyi" açıklamasını yaptı. Paris Ulaşım Direktörü Valerie Pécresse de doğum sonrası anneye tebriklerini iletti.

Kaynak: haberinburada