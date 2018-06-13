Singapur'daki Görüşmenin Ardından Donald Trump Ve Kim Jong-Un Beyaz Saray'da Görüşecek
26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi
Ali Koç'tan Taraftarı Heyecanlandıran Dirk Kuyt Hamlesi!
Türkiye Karşıtı Skandal Tasarı Abd Kongresi'nde: Yaptırım İstiyorlar!
Yolda Yürüyen Genci, Sokak Ortasında 11 Yerinden Bıçaklayıp Kaçtılar
Muş'ta Sel Felaketi! Biri Engelli 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Seçim Yasakları Yarın Başlıyor! İşte Son 10 Günde Yapılamayacaklar
Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı
Biri Yaptı, Hepsi Takip Etti! 500 Koyun Böyle Telef Oldu
Yolcu Otobüsünde Büyük Panik! Kaya Parçası Birden İçeri Girdi
Milyonlarca Vatandaş Bu Haberi Bekliyor! 325 Liralık Zam Göründü
İran'dan Kuzey Kore'ye Uyarı: Kiminle Görüşüyorsun?
Cem'den Yeni Aşkı Defne'ye 10 Milyon Tl'lik Lüks Jest
Adriana'nın Yatak Fotoğrafını Paylaşan Metin'den Romantik Kutlama
Bayram Planı Yapanlara Kötü Haber! Meteoroloji Acil Uyarıda Bulundu
Kanadına Verici Taktıkları Leyleğe 12 Bin Liralık Fatura Geldi
Şule'nin Ölüm Raporunda Dehşete Düşüren Detaylar
Erdoğan Sahurda Konuştu: Ülkemizin Bir Numarası Olacak
Trump'tan Kendisine Küfür Eden Robert De Niro'ya: Uyansana Sarhoş!
İstanbul'da Tarihi Olay! Tüm Meclis Tek Ses Oldu

Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı

PARİS'TE SİLAHLI SALDIRGAN 3 KİŞİYİ REHİN ALDI! POLİS OPERASYONU SONUCU SALDIRGAN YAKALANDI

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki 10. bölgede yaşanan rehine krizinde saldırgan yakalandı, rehineler ise kurtarıldı.

Tarih : 13 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı(8/10)4

Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı adam, üç kişiyi rehin aldı. Fransız medyasının, görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre, üzerinde bomba olduğunu söyleyen silahlı saldırgan, kendisine direnen rehinelerden birini yaraladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, polisin düzenlediği operasyonla rehineleri kurtardığını ve saldırganı yakaladığını açıkladı.

ÖZEL POLİS TİMLERİ OPERASYON BAŞLATMIŞTI

France Info'nun polise dayandırdığı haberde, olay yerine özel polis timleri gelmiş verehinelerin kurtarılması için özel operasyon başlatılmıştı. Saldırganın bu eylemi gerçekleştirme nedeni henüz bilinmiyor. France Bleu radyosunun haberine göre rehineler içerisinde hamile bir kadın da bulunuyordu. Ayrıca saldırganın Fransa'daki İran Büyükelçisi'yle görüşmek istediği bildirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Paris  Te  Silahlı  Saldırgan  3  Kişiyi  Rehin  Aldı  Polis  Operasyonu  Sonucu  
Saldırgan  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER