PARİS'TE SİLAHLI SALDIRGAN 3 KİŞİYİ REHİN ALDI! POLİS OPERASYONU SONUCU SALDIRGAN YAKALANDI
Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki 10. bölgede yaşanan rehine krizinde saldırgan yakalandı, rehineler ise kurtarıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı adam, üç kişiyi rehin aldı. Fransız medyasının, görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre, üzerinde bomba olduğunu söyleyen silahlı saldırgan, kendisine direnen rehinelerden birini yaraladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, polisin düzenlediği operasyonla rehineleri kurtardığını ve saldırganı yakaladığını açıkladı.
ÖZEL POLİS TİMLERİ OPERASYON BAŞLATMIŞTI
France Info'nun polise dayandırdığı haberde, olay yerine özel polis timleri gelmiş verehinelerin kurtarılması için özel operasyon başlatılmıştı. Saldırganın bu eylemi gerçekleştirme nedeni henüz bilinmiyor. France Bleu radyosunun haberine göre rehineler içerisinde hamile bir kadın da bulunuyordu. Ayrıca saldırganın Fransa'daki İran Büyükelçisi'yle görüşmek istediği bildirilmişti.
Kaynak: haberinburada
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