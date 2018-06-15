Bu ay başında Mansur Ark'ın 'Maalesef' şarkısını tekrar yorumlayarak dikkati çeken Dilan Çıtak Tatlıses, bir arkadaşı aracılığıyla Paris Hilton'la tanıştı.

PARIS HILTON, DİLAN ÇITAK'I TAKİBE ALDI

Yakın sohbet içerisine giren ikiliden Paris Hilton, Dilan Tatlıses'i sosyal medya hesabından takibe aldı. Dilan Çıtak'ın, Paris Hilton'ın misafiri olarak yakında Paris'e giderek, arkadaşıyla özlem gidereceği öğrenildi.

"DÜNYA STARLARI BİZİ SEVİYOR"

Hilton'un kendisini takip ederek yorum yaptığı bildirimlerin fotoğrafını paylaşan Çıtak, "Dünya starları bizi seviyor diyorum anlamıyorlar. Bu güzel kadını benimle tanıştırdığın için çok kalp Çetin Tazeler." dedi.

Kaynak: haberinburada