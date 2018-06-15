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Paris Hilton, İbrahim Tatlıses'in kızını yakın markaja aldı

PARİS HİLTON, İBRAHİM TATLISES'İN KIZINI YAKIN MARKAJA ALDI

Geçtiğimiz hafta Antalya'da gerçekleşen Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak podyuma çıkan Paris Hilton, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses hayranı çıktı.

Tarih : 15 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Paris Hilton, İbrahim Tatlıses'in Kızını Yakın Markaja Aldı(9/10)5

Bu ay başında Mansur Ark'ın 'Maalesef' şarkısını tekrar yorumlayarak dikkati çeken Dilan Çıtak Tatlıses, bir arkadaşı aracılığıyla Paris Hilton'la tanıştı.

PARIS HILTON, DİLAN ÇITAK'I TAKİBE ALDI

Yakın sohbet içerisine giren ikiliden Paris Hilton, Dilan Tatlıses'i sosyal medya hesabından takibe aldı. Dilan Çıtak'ın, Paris Hilton'ın misafiri olarak yakında Paris'e giderek, arkadaşıyla özlem gidereceği öğrenildi.

"DÜNYA STARLARI BİZİ SEVİYOR"

Hilton'un kendisini takip ederek yorum yaptığı bildirimlerin fotoğrafını paylaşan Çıtak, "Dünya starları bizi seviyor diyorum anlamıyorlar. Bu güzel kadını benimle tanıştırdığın için çok kalp Çetin Tazeler." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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