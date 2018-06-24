Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullandığı Sandıktan Demirtaş'a 9 Oy Çıktı
Seçime Kan Bulaştı! İyi Partili Başkan Dahil 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Oy Verme İşleminin Tamamlanmasının Ardından Akşener'den İlk Açıklama!
İçişleri, Seçimin Adli Bilançosunu Açıkladı!
İngiltere, 7 Gollü Maçta Panama'yı Paramparça Etti
Erzurum'da Blok Oy İddiası! Seri Mühür Basarken Görüntülendiler
İsveç'in Türk Futbolcusuna Ölüm Tehditleri Yağıyor!
Kısıklı'daki Evinden Çıkan Erdoğan'dan Tek Cümlelik Yorum
Efsane Kaleci Buffon, Tatil İçin Bodrum'da
Panama'yı Dağıtan Harry Kane, Gol Krallığında Zirveye Çıktı
Ünlü Şarkıcı Oy Tercihini Sosyal Medyadan Açıkladı!
Son Dakika! Muharrem İnce Ysk Önünde Konuştu: Ne Yaparlarsa Yapsınlar Kazanacağız
Türkiye Genelinde Sandıklar Kapandı, Oy Sayım İşlemine Başlandı
Sandık Başına Gelen İbrahim Tatlıses: Ben Gönüllerin Vekiliyim
Suruç Olaylarına İlişkin Hükümetten İlk Yorum!
Olay Yaratan Görüntü Hakkında İlk Açıklama Geldi
Nerede Kullanacakları Merak Konusuydu! Afrin Kahramanları Oy Verdi
Dünya Kupasının Kritik Maçı Cüneyt Çakır'ın
Sedat Peker, Vatandaşlara Çağrı Yaptı: Verdiğiniz Oyun Pusulasını Paylaşın, Cezanızı Ben Öderim
Suruç'ta Yaşanan Olaylara Savcılık El Koydu

Panama'yı dağıtan Harry Kane, gol krallığında zirveye çıktı

PANAMA'YI DAĞITAN HARRY KANE, GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE ÇIKTI

Dünya Kupasında Panama karşısında hat-trick yapan İngiliz forvet Harry Kane, toplam gol sayısını 5'e yükseltti ve Lukaku ile Ronaldo'yu geçti.

Tarih : 24 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Panama'yı Dağıtan Harry Kane, Gol Krallığında Zirveye Çıktı(5/10)1

2018 Dünya Kupasında Harry Kane durdurulamıyor...

Tunus'u tek başına yıkan 24 yaşındaki İngiliz golcü, Panama karşısında da 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gole imzasını koydu. Toplam gol sayısını 5'e yükselten Kane, gol krallığı yarışında 4'er gole sahip Lukaku (Belçika) ve Ronaldo'yu (Portekiz) geride bıraktı.

Golcü futbolcu 63. dakikada yerini Jamie Vardy'ye bıraktı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Panama    Dağıtan  Harry  Kane  Gol  Krallığında  Zirveye  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER