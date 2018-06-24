Dünya Kupasında Panama karşısında hat-trick yapan İngiliz forvet Harry Kane, toplam gol sayısını 5'e yükseltti ve Lukaku ile Ronaldo'yu geçti.

2018 Dünya Kupasında Harry Kane durdurulamıyor...

Tunus'u tek başına yıkan 24 yaşındaki İngiliz golcü, Panama karşısında da 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gole imzasını koydu. Toplam gol sayısını 5'e yükselten Kane, gol krallığı yarışında 4'er gole sahip Lukaku (Belçika) ve Ronaldo'yu (Portekiz) geride bıraktı.

Golcü futbolcu 63. dakikada yerini Jamie Vardy'ye bıraktı.

Kaynak: haberinburada