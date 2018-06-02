PAMUKKALE'DE TARİHİ HAVUZUN YANINDAKİ BETON DUVAR ÇÖKTÜ, FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ
Denizli Pamukkale'de 2 bin 2 yüz yıllık antik havuzun yanında bulunan beton duvar, turistler havuzdayken çöktü. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Denizli'de beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, milattan önce 2'nci yüzyıldan kalan antik havuzun sol bölümündeki merdivenlerin yanında bulunan beton duvar yıkıldı. Duvarın, aşırı yağmur sonrası suyun betonun alt kısmına sızarak toprağı yumuşatması nedeniyle çöktüğü öğrenildi.
BETON DUVAR ANTİK HAVUZA YIKILDI
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan, M.Ö. 2'nci yüzyıldan kalan Hierapolis Antik Havuzu'nda geçen salı günü beklenmeyen bir olay yaşandı. Antik havuzun sol bölümündeki merdivenlerin yanında bulunan beton duvar, havuzun içine doğru bir anda yıkıldı. Aşırı yağış nedeniyle zeminde biriken yağmur sularının betondan sızması sonucu alt bölümündeki toprağın yumuşamasıyla beton duvarın havuzun içine doğru yıkıldığı ifade edildi.
DUVAR YIKILDIĞINDA HAVUZDA KİMSE YOKTU
Turistlerin yoğun olarak ziyaret edip, 35 derece sıcaklığı ve şifalı suyuyla içine girip yüzdüğü havuzda, duvarın yıkıldığı sırada kimsenin bulunmaması, olası bir yaralanma veya can kaybını önledi.
HAVUZUN İÇİNE DÜŞEN BETON PARÇALARI TEMİZLENDİ
Olayın ardından görevliler, alanı şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Havuzun içine göçen beton parçaları görevliler tarafından temizlendi. Müze Müdürlüğü görevlileri de olayla ilgili tutanak tutup, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na gönderdi. Kuruldan çıkacak yazıya göre, yıkılan yer onarılacak.
Kaynak: haberinburada
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