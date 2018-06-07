ÖZ KIZINI BOĞARAK ÖLDÜREN ANNENİN YENİ DOĞAN BEBEĞİNE DEVLET SAHİP ÇIKTI
Adıyaman'da küçük kızını boğarak öldüren annenin yeni doğan bebeğine devlet sahip çıktı. 4 ay önce gerçekleşen dehşet verici olayda cani anne, 4 yaşındaki kızını hastanede boğdu, 45 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren küçük kız hayatını kayb
Adıyaman'da 4 ay önce öz kızını boğarak öldüren annenin yeni doğan bebeğine devlet sahip çıktı. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisinde meydana gelen olayda, cani anne öz kızını elbisesinin kol kısmıyla boğmaya çalıştı.
45 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
Baygınlık ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Z.S., öz annesi tarafından elbisesinin kol kısmıyla boğulmaya çalışılmış ve Z.S. 45 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermişti. 45 günün sonunda hayatını kaybeden ve yakınları tarafından cenazesi alınarak Mardin'de defnedilen Z.S.'nin annesi Zeynep Alatay çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklandığında 4 aylık hamile olan Zeynep Alatay, doğum için cezaevi aracıyla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine getirildi. Bir çocuğunu öldüren vicdansız anne aynı hastanede bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Jandarma nezaretinde 48 saat hastanede gözetim altında tutulan anne, doğumdan sonra cezaevi aracıyla Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından bebeğe el konularak koruma altına alındı.
Kaynak: haberinburada
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