OY VERME İŞLEMİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA!
İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Twitter üzerinden seçimle ilgili yaptığı açıklamada "Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada" dedi.
İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Twitter üzerinden seçimle ilgili bir açıklamada bulundu. Akşener, "Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada" dedi.
"MÜŞAHİTLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM"
Meral Akşener, seçimle ilgili yaptığı açıklamada, 'Sandıklara tüm engel ve zorluklara rağmen sahip çıkan tüm görevli ve müşahitlerimize yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.
"ŞİMDİ SIRA OY SAYIMINI GÜVENCE ALTINA ALMADA"
Akşener, "Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada. Aynı ruh ve özveriyle çalışmaya devam, güneşin doğması yakın! Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Seçimlere Müdahale Girişimi! 10 Yabancıya Yasal İşlem Başlatıldı
- Gelinliğiyle Oy Kullanmaya Giden Genç Kız, İlgi Odağı Oldu
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Oyunu Kullandı
- Deniz Baykal, Seyyar Sandık İle Tedavi Merkezinde Oyunu Kullandı
- Suruç'ta Fazladan Oy Kullanıldığı İddialarına Bahçeli'den Yanıt!
EKONOMİ HABERLERİ
- 54 Yıl Kapalı Kalan Kastamonu Havalimanında 5 Yılda 422 Bin Yolcu Taşındı
- Hükümet, Patates Fiyatlarını Düşürmek İçin İlk Adımı Attı
- Sgk'dan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Gss Düzenlemesi
- Rekor Geldi! Seçim De Dünya Kupası Da Türk Turizminin Hızını Kesemedi
- Çipras Verdiği Sözü Tuttu, Kravatı Boynuna Geçirdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar