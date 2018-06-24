Cezaevinde oy kullanan Demirtaş, Twitter'dan "Biz de oyumuzu, cezaevinde kullandık. Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum. Sonuçların çok güzel olacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun" sözleriyle paylaşım yaptı.

İşte tweeti;

Kaynak: haberinburada