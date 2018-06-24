OY KULLANAN CUMHURBAŞKANI ADAYI DEMİRTAŞ'TAN İLK PAYLAŞIM
Cezaevinde oyunu kullanan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş,"Herkesin sandığa giderek tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum" paylaşımını yaptı.
Cezaevinde oy kullanan Demirtaş, Twitter'dan "Biz de oyumuzu, cezaevinde kullandık. Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum. Sonuçların çok güzel olacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun" sözleriyle paylaşım yaptı.
İşte tweeti;
Kaynak: haberinburada
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