OVİT TÜNELİ'NİN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ovit Tüneli'nin 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı CNN Türk canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yazıcı, Ovit Tüneli'nin 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını duyurdu.
"TÜRKİYE'NİN DEVASA PROJELERİNDEN BİRİSİ OLACAK"
Yazıcı, "Bakanımızla, bölge müdürüyle görüştük. Tünel iki tüpten oluşuyor. İki tüpün açılışını inşallah 13'ünde gerçekleştireceğiz. Bu Rize mitinginden önce mi olur sonra mı olur? Belki miting alanında olur, orada birileri gider. Ama Ovit Tüneli'nin açılışı 13 Haziran günü Cumhurbaşkanlığımız başkanlığındaki heyet gerçekleştirecek. Bu da Türkiye'nin devasa projelerinden bir tanesi" dedi.
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Kaynak: haberinburada
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