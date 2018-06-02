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Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı; Sürücü Öldü, Kardeşi Ağır Yaralı

OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ, KARDEŞİ AĞIR YARALI

Bursa'da kontrol çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, Yunus Özen (31) hayatını kaybetti, kardeşi Ozan Özen (21) ağır yaralandı.

Tarih : 02 Haziran 2018, 08:40
Puan Ver : Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı; Sürücü Öldü, Kardeşi Ağır Yaralı(10/10)6

Bursa'da gece saatlerinde Bursa- İzmir karayolu Merinos mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, Yunus Özen (31) hayatını kaybetti, kardeşi Ozan Özen (21) ağır yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKTI, AYDINLATMA DİREĞİNE ÇAPTI

Yunus Özen yönetimindeki 16 YE 639 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yunus Özen ve kardeşi Ozan Özen yaralandı.

DOKTORLAR ÇABALADI AMA OLMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Özen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ozan Özen'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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