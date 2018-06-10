OTOBÜSTE ŞARJ ALETİ PATLAYAN YOLCUNUN ÇANTASI BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Çin'de otobüsteki yolcunun şarj aleti patlayınca sırt çantası bir anda alev topuna dönüştü. Yolcular olayı bomba sanıp panikledi. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.
Çin'de yolda seyir halinde olan otobüsün içinde bulunan yolcular, bir anda yükselen ışığı görünce neye uğradığını şaşırdı. Bir adamın sırtındaki sırt çantası bir anda yanmaya başladı.
ÇANTASINI YERE ATTI
Guangdong eyaletinde meydana gelen olayda adamın sırt çantasında bulunan harici şarj cihazı, bir anda alev topuna dönüştü. O an yaşadığı panikle çantasını yere atan adam, kendi çabalarıyla alevlerden kurtulmaya çalışıyor.
Otobüs şoförünün arka kapıyı açtıktan sonra yaptığı uyarısı üzerine, adam sırt çantasını dışarı attı. Patlamada sonra halen kıvılcımları görülen çanta otobüsün dışına çıkarılırken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Orhan Gencebay'ı Kahreden Ölüm! Tabutuna Sarılarak Veda Etti
- Fransa'da Trump İçin Sert Açıklama: Öfke Krizleri İle Anlaşma Dikte Edilemez
- Eşini Kezzapla Yakan Kocadan Korkunç Mesaj : Kendimi Tuttum, Suratına Dökmedim
- Erdoğan Demirören Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Almanya'da Korkunç Olay: Bir Saldırgan, Camiden Çıkan 5 Türk'ü Kamyonetle Ezdi!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Trabzonspor, Jamiro Monteiro'yu Gündemine Aldı
- Alman Ekibi Stuttgart, Tolgay Arslan İçin 7 Milyon Euroyu Hazırladı
- Çılgın Taraftar Traktörüyle Rusya Yollarına Düştü! Hedef, Dünya Kupası
- Maçı Bırakıp Tribünleri İzlediler! Dünyaca Ünlü Boksörün Maçında Seyirciler Birbirine Girdi
- Türkiye Futbol Federasyonu, İlkay Ve Mesut'a Tepkilerin Ardından Ayağa Kalktı
DÜNYA HABERLERİ
- Kur'an-I Kerim Zannettikleri Kitabı, Nesilden Nesile Aktardılar!
- Köpek Yavrusunu Kaplumbağaya Canlı Canlı Yediren Öğretmene Dava Açıldı!
- Çorba Olacaktı! Tencereden Çıkmaya Çalışan Kerevit Sıkışan Kolunu Koparıp Kaçtı
- Eski Sevgilisi İle Karşılaşan Genç, Önce Üniversiteli Kızı Sonra Kendini Vurdu
- Büyükbabasının Hayat Sigortasından 18 Bin Lira Çalıp Kız Arkadaşının Göğüs Silikonlarına Harcadı
Bu Haberle İlgili Yorumlar