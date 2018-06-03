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Otobüs Firmalarına Ek Sefer İzni Çıktı! 9 Haziran'da Başlayıp 26 Haziran'da Bitecek
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Otobüs Firmalarına Ek Sefer İzni Çıktı! 9 Haziran'da Başlayıp 26 Haziran'da Bitecek

OTOBÜS FİRMALARINA EK SEFER İZNİ ÇIKTI! 9 HAZİRAN'DA BAŞLAYIP 26 HAZİRAN'DA BİTECEK

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferlere ilişkin izin, 9 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'da bitecek.

Tarih : 03 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Otobüs Firmalarına Ek Sefer İzni Çıktı! 9 Haziran'da Başlayıp 26 Haziran'da Bitecek(8/10)4

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Yolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgeden derlenen bilgilere göre, seçim süreci ve bayram tatili dolayısıyla Haziran ayında yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların şehirler arası seyahat talebi mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı öngörülüyor. Bu kapsamda sunulacak kara yolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi ve ulaşım sorunu yaşanmaması açısından önemli bir düzenleme gerçekleştirildi.

OTOBÜSLERE EK SEFER İZNİ ÇIKTI

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferlere ilişkin izin, 9 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'da bitecek. Böylece vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek. Firmalar, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, bu konuda bir taşıma sözleşmesi yapmaları ve sözleşmeyi seyahat esnasında taşıtta bulunduracak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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