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ÖSYM, YKS GİRİŞ BELGELERİNİ İNTERNET SİTESİNDEN ERİŞİME AÇTI


ÖSYM, YKS giriş belgelerini internet sitesinden erişime açtı
Tarih : 20 Haziran 2018, 14:50
Puan Ver : Ösym, Yks Giriş Belgelerini İnternet Sitesinden Erişime Açtı(6/10)2

ÖSYM YKS sınav giriş belgelerini erişime açtı. YKS sınav yerleri, ÖSYM AİS sayfasında 20 Haziran 2018 tarihinde saat 10:00'da yayınlandı. YKS sınav yerleri, ÖSYM'nin internet sitesinden çıktısı alınırken, belge ev adreslerine posta üzerinden gönderilmeyecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİNİZE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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