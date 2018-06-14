ORGENERAL AKAR'DAN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Terörle mücadelemiz en son terörist yok edilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecek." dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: "Başta FETÖ olmak üzere PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile her türlü tehdide karşı azim ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürmekteyiz. Terörle mücadelemiz en son terörist yok edilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecek."
Orgeneral Hulusi Akar'dan bayram mesajı:
"SON TERÖRİST YOK EDİLİNCEYE KADAR OPERASYONLAR DEVAM EDECEKTİR"
Milletçe, dostluk ve kardeşlik duygularımızın daha da güçlenerek huzur ve güven içerisinde böyle nice bayramlar yaşayabilmemiz için, asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleri ile anayasada belirtilen çerçevede ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden başta terörle mücadele olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele, en son terörist yok edilinceye kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecektir.
"SİLAH ARKADAŞLARIMIN RAMAZAN BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEKLERİMDE KUTLUYORUM"
Bu duygu ve düşüncelerle, cennet vatanımızda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kutladığımız bu güzel bayram günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahramanlık ve fedakarlıklarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, onlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensuplarının, emeklilerimizin, jandarma, güvenlik güçleri, güvenlik korucuları ile kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.
Kaynak: haberinburada
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