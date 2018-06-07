Terör örgütü PKK'nın merkez üssü Kandil'e yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken, planlanan büyük operasyon öncesinde Kandil'in Kuzey bölgesindeki lojistik-eğitim ve siyasi kamplara yönelik kararlılık operasyonunda ikinci aşamaya geçildi. İlk aşamada Şemdinli hattı üzerinden 25 kilometre derinliğe inen TSK, örgütün en stratejik üssü Hakurke ve Kanireş bölgesini kontrol altına alarak "Kandil'e açılan kapı" olarak tanımlanan Berazgir Vadisi'ne dayandı.

Kandil'e yönelik büyük operasyon öncesinde bölgeyi kuzeyden kuşatmaya çalışan TSK'nın, operasyonun ikinci aşamasında Hayat, Emas, Geli Lilkan, Lilkan Dağı, Şiladize, Sidekan ve Berazgir bölgesinde yoğunlaşacağı öğrenildi. Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, 8 bölgede TSK'nın askeri üslenme gerçekleştirdiği ve bölgedeki stratejik alanlara yönelik hareketliliğin hızlandığı belirtiliyor.

Askeri üslenmenin yapıldığı 8 bölge, Kandil'in kuzeydeki tek çıkış noktaları olması nedeniyle önem arz ediyor. Öte yandan terör örgütünün üst düzey 14 yöneticisinin Kandil'deki stratejik yerlerinden çıkarak Kandil'in 30 kilometre güneyindeki Havrawan'a doğru kaçtıkları belirtiliyor.

FİZİKİ İSTİHBARAT AKIŞI

Bölgenin fiziki koşullarının zorlu olması ve Şemdinli kırsalından başlayıp Kandil'e kadar uzanan bölgenin neredeyse tamamının sıradağlardan oluşması nedeniyle TSK bölgede oldukça dikkatli hareket etmeye çalışıyor. TSK'nın ilerlemesiyle birlikte sahadan da oldukça yoğun istihbarat akışının başladığı kaydediliyor. Halihazırda TSK'nın girdiği bölgelerde bulunan 33 köyde yaşayan ve birçok mezrada oturan sivil de TSK'nın bölgedeki hareketliliğine destek veriyor.

TSK, Şemdinli hattında başlattığı operasyonları derinlemesine 29 kilometreye çıkardı. Bölgede PKK'nın 1984'ten bu yana en aktif kullandığı Hakurke ve Kanireş üsleri tamamen kontrol altına alındı. Ancak operasyon alanının batısında yer alan ve Çukurca ile Uludere sınır hattına yakın bölgelerde bulunan örgütün Avaşin, Zap, Basyan gibi bölgelerden sızmasını engellemek üzere 24 saat bölge havadan takip ediliyor. Olası hareketlilikte ise bölgeye havadan operasyon düzenleniyor.

İRAN ÖNLEYİCİ GÖZLEM NOKTALARI KURDU

Bölgedeki yerel güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İran, "Kandil'e yakın bölge" olarak tanımlanan Hacı Omran bölgesinde PKK'lı teröristlerin bu bölgelerden sızmalarını önlemek üzere 63 önleyici gözlem noktası kurdu. Kandil'in İran yakasına da askeri yığınağa başladığı kaydediliyor.

TERÖR YÖNETİCİLERİ KAÇIYOR

TSK'nın Kandil'in kuzeyinde operasyonları yoğunlaşırken, terör örgütün de üst düzey 14 yöneticisinin Kandil'deki stratejik noktalarından çıkıp 30 kilometre güneyindeki Hawraman bölgesinde yer alan "Serteki Bamo" dağlık bölgesine doğru kaçtıkları ve bu bölgede üslenme çalışmaları başlattıkları belirtiliyor. Kaletuka ve Barazgir bölgesindeki örgütün, 40 yıllık arşivini de bu bölgeye taşımaya hazırlandığı dile getiriliyor.

PKK'NIN UYUŞTURUCUSU YAKALANDI

Terör örgütü PKK, son 1 yıldan bu yana Türkiye içindeki güzergâhları kullanamaması nedeniyle uyuşturucu trafiğini Avrupa'ya, Irak'ın kuzeyindeki Kanireş ve Beşwan hattına taşınmıştı. Ancak geçen hafta PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir pikap dolusu uyuşturucu Soran bölgesindeki Kürt yönetimi güvenlik birimleri tarafından ele geçirildi. Örgütün Soran kaymakamı Kırmanç İzzeti'yi defalarca arayarak tehdit ettiği ancak sonuç alamayınca İzzeti'nin aşireti Dergali'den 3 kişiyi kaçırdığı öğrenildi.

Öte yandan, İngiltere'de yayımlanan The Times Gazetesi, 24 Haziran seçimleri öncesi TSK'nın Kuzey Irak'ta 11 yeni üs kurduğunu ve Kandil Dağı'na saldırı hazırlığında olduğunu ileri sürdü. Gazete, operasyonun ardından yeni bir sığınmacı akınının ortaya çıkmasından endişe edildiğini de aktardı.

HAVA HAREKÂTI

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine dün hava harekâtı düzenlendi. Teröristlere ait 16 hedefin imha edildiği harekâtta, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada