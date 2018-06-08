ÖNÜNÜ KESEN VATANDAŞ, CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞÖRTÜSÜ İÇİN SÖZ ALDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın "CHP gelirse bizim başımızı açtırır" sözlerine karşılık, "Sözün ötesinde namus sözü, kadınlarımızın başını açtırmayacağım" diye karşılık verdi.
"NE İŞ İSTEDİM, NE AŞ İSTEDİM"
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya giden CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile bir vatandaş arasındaki diyalog dikkat çekti. "18 yıllık beden eğitimi mezunuyum. Ne iş istedim, ne aş istedim; ama artık yeter" diyen vatandaş, CHP'den bir talepte bulundu.
"KADINLARIMIZIN BAŞINI AÇTIRMAYACAĞIM"
"Bir şey daha isteyeceğim. Şu an kırsal kesimdeki halk, analarımız şundan korkuyorlar; CHP gelirse bizim başımızı açtırır. Bunun sözünü verin, Muharrem İnce bunun sözünü verdi. Fakat sizden de bekliyorlar" sözlerine Kılıçdaroğlu, "Sözün ötesinde namus sözü, kadınlarımızın başını açtırmayacağım" şeklinde yanıt verdi.
"HZ. ÖMER'İN ADALETİ GİBİ ADALET İSTİYORUZ"
Adalet talebinde bulunan vatandaş, "Hz. Ömer'in adaleti gibi adalet istiyoruz. İşi ehlini verin. FETÖ'nün siyasi ayaklarını yakalayın, içeriye atın" dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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