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Ömür Boyu Statlara Girememe Cezası Olan Emin Yetim, Şanlıurfaspor'da Yeniden Başkan Seçildi

ÖMÜR BOYU STATLARA GİREMEME CEZASI OLAN EMİN YETİM, ŞANLIURFASPOR'DA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Futbolcu Mertcan Çam'ı Aralık 2017'de darp ettiği gerekçesiyle PFDK tarafından ömür boyu statlara girememe cezası alan Emin Yetim, Şanlıurfaspor'da yeniden başkan seçildi.

Tarih : 17 Haziran 2018, 18:30
Puan Ver : Ömür Boyu Statlara Girememe Cezası Olan Emin Yetim, Şanlıurfaspor'da Yeniden Başkan Seçildi(5/10)1

Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen olağan genel kurul, kent merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kongrede, divan heyeti oluşturulduktan sonra yönetim ve denetim kurulu raporları okundu.

Ardından yapılan oylamada, tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Emin Yetim, yeniden göreve getirildi.

YETİM, DELEGELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Seçimin ardından konuşan Yetim, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şanlıurfaspor'u hak ettiği yere getirmek için kamuoyundan destek isteyen Yetim, işlerinin kolay olmadığını dile getirdi.

Futbolcusu Mertcan Çam'ı Aralık 2017'de darp ettiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sürekli hak mahrumiyetiyle cezalandırılan Emin Yetim'in, ömür boyu statlara girememe cezası bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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