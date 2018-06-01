ÖLEN SEVGİLİSİ İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİREN ADAM HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Yüksek doz uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybeden kız arkadaşı ile ilişkiye giren ABD'li adam, cinsel saldırı suçundan hapis cezası aldı.
ABD'li Aaron Graser, yüksek doz uyuşturucudan ölen kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girerek onu uyandırmaya çalıştığını itiraf etti.
KENDİSİ İLE BİRLİKTE OLMAK İSTEMEDİĞİNİ ZANNETMİŞ
Yüksek dozda uyuşturucudan ölen kız arkadaşının hayati fonksiyon göstermemesi üzerine onun kendisiyle cinsel ilişkiye girmekten hoşlanmadığını düşünen adam, onunla cinsel ilişkiye girerek uyandıracağını düşündü. Graser, kız arkadaşının uyanmaması üzerine eski bir sağlık görevlisi olan komşusundan yardım istediğini söyledi.
1 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Graser, kendisini sorguya çeken polis memurlarının, kadının bileklerindeki bağlanma izlerini sorması üzerine suçunu itiraf etti. ABD'li adam çıkarıldığı mahkemece dördüncü dereceden cinsel saldırı ile suçlanarak bir yıl hapis cezası aldı.
Kaynak: haberinburada
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