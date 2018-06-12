Teröristler Sığınakta Kadın Kıyafetleri Giyip Tiyatro Oynamış
Real Madrid'in Teknik Direktörü Resmen Belli Oldu
Dünya Kupasına İngiltere Ligi Damga Vuracak
Trabzonspor'un Yıldızı Okay, İspanya Ligine Gidiyor
Olcan Adın, Taraftarlara Veda Etti: Her Şey İçin Teşekkürler
'istihbarattan Bilgi Aldım' Diyen Eroğan'a Cevap Verdi
Mesut Bakkal, Aytemiz Alanyaspor'la 1 Yıllık Anlaştı
Göztepeli Beto'dan Türkiye'nin Euro 2024 Adaylığına Destek
Erdoğan: İstihbarattan Bilgi Aldım, Neredeyse Tamamı Hdp'li
İşte Liderlerin Ellerindeki Son Anketler!
Liderlerin Nerede Oy Kullanacağı Belli Oldu!
İnşaat Temelinde Rastgele Bulundu, Eledikçe Fışkırıyor
Zeytinlerine Zarar Veren 22 Keçiyi Pompalı Tüfekle Öldürdü!
Yeni Radar Teknolojisiyle Mehmetçik Artık Duvarın Arkasını Görebilecek
Yola Çıkacak Sürücüler Aman Dikkat! 63 Kara Nokta Kazaya Davetiye Çıkarıyor
Arkadaşlarının Cesedini Önce Bavula Sonra Çamaşır Makinesine Yerleştirip Üzerini Alçıpanla Kapatmışlar
Erdoğan'dan İnce'ye: Kıraathanedeki Keklere Takmışlar, Asıl Kek Bunlar
İtalya, Ypg/Pkk'ya Destek İçin Asker Gönderdi
Katar'dan Bodrum- Milas'a İlk Uçak Seferi Bugün Gerçekleştirildi
Hindistan'da Ölen Kadının Cesedini Hayata Döner Umuduyla 3 Gün Sakladılar

Olcan Adın, taraftarlara veda etti: Her şey için teşekkürler

OLCAN ADIN, TARAFTARLARA VEDA ETTİ: HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER

Akhisarspor'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Olcan Adın, sosyal medya hesabından taraftarlara veda etti.

Tarih : 12 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Olcan Adın, Taraftarlara Veda Etti: Her Şey İçin Teşekkürler(6/10)2

Teleset Mobilya Akhisarspor'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Olcan Adın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kulüpten ayrıldığını açıkladı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'nı kaldırdığımız günkü sevinç, bizi desteklemek için kilometrelerce yol gelen taraftarlar, kendimizi güvende hissettiğimiz ortamımız... Her şey için teşekkür ederim. Bundan sonra mutluluğunuzla mutlu olacağım. Hoşça kalın" ifadelerine yer verdi.

29 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Akhisarspor'da forma giydiği dönem boyunca toplamda 29 karşılaşmada forma şansı bulan Olcan Adın, takımına 3 gol 3 asistlik katkıda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Olcan  Adın  Taraftarlara  Veda  Etti  Her  Şey  İçin  Teşekkürler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER