Teleset Mobilya Akhisarspor'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Olcan Adın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kulüpten ayrıldığını açıkladı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'nı kaldırdığımız günkü sevinç, bizi desteklemek için kilometrelerce yol gelen taraftarlar, kendimizi güvende hissettiğimiz ortamımız... Her şey için teşekkür ederim. Bundan sonra mutluluğunuzla mutlu olacağım. Hoşça kalın" ifadelerine yer verdi.

29 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Akhisarspor'da forma giydiği dönem boyunca toplamda 29 karşılaşmada forma şansı bulan Olcan Adın, takımına 3 gol 3 asistlik katkıda bulundu.

Kaynak: haberinburada