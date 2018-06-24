Diyarbakır Bağlar'da bazı kişilerin ellerinde zarfla okula giriş yaptığı görüntüye açıklık getiren güvenlik kaynakları, "Görüntüdeki kişiler sandıklara zarf getiren görevli kişilerdi" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır'da bazı kişilerin zarfla yakalandığı şeklinde sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

GÜVENLİK KAYNAKLARI İDDİALARI YALANLADI

Güvenlik kaynakları, sosyal medyada bazı kişilerin, zarfla Bağlar İlçesi Mesut Yılmaz İlköğretim Okuluna giriş yaparken yakalandığına ilişkin yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

GÖREVLİ KİŞİLERMİŞ

Söz konusu kişilerin, sandık kurulunun talebi üzerine Bağlar İlçe Seçim Kurulu başkanın bilgisi dahilinde okuldaki sandıklara zarf getiren ve İlçe Seçim Kurulu'nca görevlendirilen kişiler olduğunu kaydeden güvenlik kaynakları, durumun parti temsilcilerinin gözetiminde tutanağa aktarıldığını kaydetti.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan ilçedeki Koşuyolu Meslek Lisesi'nde bulunan 2011 nolu sandığın resmi görevlisi olan Fatma Güneş'in sandık başkanı tarafından sandık alanına alınmadığı iddiasının asılsız olduğu ve bu konuda gerekli tutanakların tutulduğu tespit edildi.

Kaynak: haberinburada