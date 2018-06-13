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OLAY YARATAN FETÖ İTİRAFI: EMRE BELÖZOĞLU'NUN EVİNDE TOPLANDIK


Olay yaratan FETÖ itirafı: Emre Belözoğlu'nun evinde toplandık
Tarih : 13 Haziran 2018, 14:50
Puan Ver : Olay Yaratan Fetö İtirafı: Emre Belözoğlu'nun Evinde Toplandık(10/10)6

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Bekir İrtegün'ün itiraflarına yer verildi.

İrtegün, FETÖ toplantılarına Gaziantepspor'daki yıllarında katılmaya başladığını söyledi. İrtegün, 2007-2008 yıllarında formasını giydiği Gaziantepspor'da, aynı dönem forma giyen Ömer Çatkıç ve Barış Durmaz'ın da katıldığını söyledi.

BEKİR İRTEGÜN: BİRKAÇ KEZ BELÖZOĞLU'NUN EVİNDE TOPLANDIK

İrtegün'ün iddianamedeki itirafları şu şekilde yer alıyor:

"2009 yılında Fenerbahçe transferinden sonra Ali Şenel isimli bu yapıdan olan birisi aradı. Bir süre sonra, o dönem Fenerbahçe'de oynayan Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Ertuğrul Taşkıran'ın da Ali Şenel ile görüştüğünü öğrendim. Ben de 2009 yılının son aylarında bu kişinin yapmış olduğu sohbetlere diğer futbolcu arkadaşlarımla katılmaya başladım. Fenerbahçe'de futbol oynadığım süre içerisinde hatırladığım kadarıyla Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'da Ali Şenel isimli şahsın yapmış olduğu sohbetlerde görmüşlüğüm vardır"

Bekir İrtegün, Bylock'taki konuşmaların suç teşkil ettiğini bilmediğini belirterek, "Bylock programından bana Ali Şenel tarafından gönderilen mesajlar dini içerikli olduğu ve herhangi bir suç unsuru olmadığı için hakkımda soruşturma yürütüleceğini düşünmemiştim" dedi.

Sohbetlerin genelde örgüt okullarında olduğunu belirten eski milli futbolcu, birkaç kez de Emre Belözoğlu'nun evinde toplandıklarını belirtti.

UĞUR BORAL: ORHAN ŞAM, GÖKHAN GÖNÜL EMRE BELÖZOĞLU İLE KATILDIM

Fenerbahçe ve Beşikaş'ta boy göstermiş olan eski milli futbolcu Uğur Boral da itiraflarda bulundu. Boral, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Ali Şenel isimli kişinin sohbetlerine katıldığını ve bu sohbetlere takım arkadaşları Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belezoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül'le birlikte katıldığını söyledi.

İddianamede şüpheli sıfatıyla itiraflarda bulunan İrtegün ve Boral'ın söylediği isimlerle ilgili işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül davada şüpheli olarak yer alırken, yargılama önümüzdeki günlede başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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