OLAY AÇIKLAMA: GUTİ, REAL MADRİD'İN HOCASI OLACAK
Real Murcia Başkanı Victor Galvez, "Guti ile konuştum. Real Murcia'ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Real Madrid'in teknik direktörü olacak" açıklamasını yaptı.
Real Murcia Başkanı Victor Galvez, "Guti ile konuştum. Real Murcia'ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Real Madrid'in teknik direktörü olacak" açıklamasını yaptı.
Milliyet'in haberine göre, Zinedine Zidane'ın ayrılmasının ardından Real Madrid'in başına kimin geçeceği merak konusu olurken, son olarak ortaya sürpriz bir isim atıldı. Düzenlediği basın toplantısında Guti'nin gelecek sezon Real Murcia'yı çalıştırmayacağını söyleyen kulüp başkanı Victor Galvez, eski futbolcunun yeni adresini açıkladı.
"KENDİSİYLE PERŞEMBE GÜNÜ BULUŞACAKTIK"
Real Murcia Başkanı "Guti ile konuştum. Kendisiyle perşembe günü buluşacaktık. Real Murcia'ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Ancak Zidane Real Madrid'den ayrıldı. Bir kaç güne anons edilecekti. Guti Real Madrid'in teknik direktörü olacak" dedi.
Futbolculuğu döneminde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti, Real Madrid'de uzun yıllar forma giyerek bu kulübün efsane isimlerinden bir tanesi olmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Devlet Bahçeli, Ak Parti Milletvekillerini Uyardı: Kendinize Dikkat Edin, Fitneye Düşmeyin
- Ankaralılar Dikkat! Meteoroloji Uyardı, Sağanak Yağış Geliyor
- Son Dakika! Erdoğan Yeni Projesini Duyurdu: Millet Kıraathanesi Yapacağız
- Samsun Limanı'ndan Yayılan Kötü Koku, Vatandaşları Rahatsız Etti
- Diyaliz Hastası Kadın Hastanenin 6. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'ın Gözdesi Facundo Ferreyra'yı Benfica Kaptı
- Galatasaray'ın Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz: Uefa'dan Para Cezası Gelecek
- Ali Koç'tan İlginç Sözler: Size Garip Gelenler, Bana Normal Geliyor
- Tuncay Şanlı'dan Comolli İtirafı: Tottenham'dayken Beni İstedi
- Başkanlar İftarda Buluştu! Ali Koç, Fikret Orman Ve Mustafa Cengiz İle Bir Araya Geldi
DÜNYA HABERLERİ
- Kesik Çıngıraklı Yılan Kafası Abd'li Adamı Isırdı
- Fransız Talihli İkinci Kez Lotodan 1 Milyon Euro Kazandı
- Kur'an-I Kerim Zannettikleri Kitabı, Nesilden Nesile Aktardılar!
- Köpek Yavrusunu Kaplumbağaya Canlı Canlı Yediren Öğretmene Dava Açıldı!
- Çorba Olacaktı! Tencereden Çıkmaya Çalışan Kerevit Sıkışan Kolunu Koparıp Kaçtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar