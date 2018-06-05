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Okullarda Yeni Dönem! 5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Verilecek
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Okullarda Yeni Dönem! 5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Verilecek

OKULLARDA YENİ DÖNEM! 5 MİLYON ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ YEMEK VERİLECEK

Gelecek yıl tekli eğitim sistemine hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okullarda sisteme geçişin tamamlanmasıyla birlikte 5 milyon ilkokul öğrencisine ücretsiz yemek verilmesini planlıyor.

Tarih : 05 Haziran 2018, 10:40
Puan Ver : Okullarda Yeni Dönem! 5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Verilecek(8/10)4

Gelecek yıl tekli eğitim sistemine hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okullarda sisteme geçişin tamamlanmasıyla birlikte 5 milyon ilkokul öğrencisine ücretsiz yemek verilmesini planlıyor. Yemek listesini Sağlık Bakanlığı hazırlayacak. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, çocuklara öğle yemeğinde ücretsiz 3 kap yemek verilecek ve menüler bakanlık tarafından hazırlanacak.

"ÇOK BÜYÜK PARALAR VERİLMEDEN BU İŞİ HALLEDEBİLİRİZ"

Devletin bedelini ödeyeceği bir sistem için uğraştıklarını söyleyen yetkililer, devletin çok büyük paralar vermeden bu işi halledebileceğini, mali kısmında Sağlık ve MEB'in birlikte çalıştığını kaydetti. Yetkililer, okul sütü ve kuru üzüm programlarının önemli adımlar olduğunu belirterek, "Beslenme çocukların gelişimi için çok önemli. Devlet bu konuda elinden geleni yapıyor. Gerekirse insan sağlığı yönünden zararlı olduğu belirtilen yiyecek ve içeceklere ek vergi konulsun, sağlanacak kaynak okul yemeği programına aktarılsın" diye konuştu.

"ÖĞÜNLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TAMAM"

Yemek transferi konusunda da çalışıldığını kaydeden yetkililer, "Okul sütünün bile transferinde bazı sorunlar çıktı. Yemekte transfer konusu tartışılıyor. Biz de yerel olsun istiyoruz. 81 ilde, o kadar ilçede yönetmek zor olur. Para da tek bir yerde kalmasın. Her il kendi firmasını kursun. Böylece para yerelde de kalmış olacak" dedi. Velilere seçenek de sunulacağını söyleyen yetkili, şunları söyledi:

"İstemeyen veliler de olabilir. 'Ben çocuğuma kendim para vererek yemek sağlayacağım' diyebilir. Özel okullar zaten böyle yapıyor. Öğünlerle ilgili çalışmalar da tamamlandı. Çocukların yaş gruplarına göre hangi ürün gruplarından ne kadar kalori almaları gerektiğiyle ilgili planlarımız hazır. Obeziteyi ve bodurluğu önlemek için menüler hazırlandı. Okul yemeği programıyla çocuklara doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlığı da kazandıracağız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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