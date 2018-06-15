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Okulda kurşun yağdıran polise 'Görevsizlik' kararı

OKULDA KURŞUN YAĞDIRAN POLİSE 'GÖREVSİZLİK' KARARI

8 yaşındaki oğluna okulda kötü davranıldığını öne sürüp okul müdiresi ve yardımcısına 18 el ateş açan polis memuru babaya "Görevsizlik" kararı verildi.

Tarih : 15 Haziran 2018, 13:50
Puan Ver : Okulda Kurşun Yağdıran Polise 'görevsizlik' Kararı(10/10)6

Bursa'da polis memuru baba, 8 yaşındaki oğluna okulda kötü davranıldığını öne sürerek okul müdiresi Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş'a 18 el ateş açmıştı. Nisanda gerçekleşen olayın ardından tutuklu yargılanan İlhan Özcan hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI

Olay, Bursa'da bir ilkokulda meydana geldi. Çocuk Şubede görevli olan polis memuru İlhan Özcan, oğluna okulda kötü davranıldığını iddaa ederek daha önce tartıştığı Okul Müdiresi Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş'ı kurşun yağmuruna tuttu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan Tülay Taş ile hayati tehlikesi bulunmayan Sinan Delibaş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı.

"OĞLUMA KÖTÜ DAVRANDILAR, YARALADIM"

Gözaltına alınan polis memuru baba, 8 yaşındaki oğluna okulda kötü davranıldığı için müdire ve yardımcısını yaraladığını söyledi. Mahkemeye çıkarılan Özcan tutuklandı.

14 KURŞUN OKUL MÜDİRESİNE İSABET ETMİŞ

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanığın beylik tabancası ile 14'ü okul müdiresine olmak üzere, 18 el ateş ettiği ve kurşunların yaralıların belden aşağısına isabet ettiği belirtildi. Hastanede uzun süre tedavi gören Tülay Taş'ın beşinci kez ameliyat olacağının belirtildiği iddianame, İlhan Özcan hakkında, 'Kamu görevlisini, görevi sırasında kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan iki ayrı ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılması için ağır ceza mahkemesine gönderildi.

MAHKEME "GÖREVSİZLİK" KARARI VERDİ

İddianameyi inceleyen Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi, ameliyatları süren Tülay Taş hakkındaki kati raporun alınmamasını ve Sinan Delibaş'ın sadece yaralandığını, olayın öldürmeye yönelik olmadığını gerekçe göstererek 'görevsizlik' kararı verdi. Sadece'yaralama' suçundan hüküm giyen İlhan Özcan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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