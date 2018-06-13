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Okay Yokuşlu transferinde gelişme! Hesap numarası istediler

OKAY YOKUŞLU TRANSFERİNDE GELİŞME! HESAP NUMARASI İSTEDİLER

İspanya'nın La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Okay Yokuşlu transferi için Trabzonspor'u arayarak oyuncuyu transfer etmek istediklerini belirtip, kulübün hesap numaralarını talep etti.

Tarih : 13 Haziran 2018, 14:40
Puan Ver : Okay Yokuşlu Transferinde Gelişme! Hesap Numarası İstediler(9/10)5

İspanya'nın La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun, Okay Yokuşlu transferi için Trabzonspor'u arayarak oyuncuyu transfer etmek istediklerini belirtip, kulübün hesap numaralarını talep ettiği öğrenildi.

Trabzonspor'un mevcut kadrosunda sezonun ilk ayrılığı yaşanıyor. Sözleşmesinde 'Avrupa'dan bir kulüp 6,5 milyon Euro getirirse serbest kalır' maddesi yer alan orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo ile anlaştığı öğrenilirken, La Liga ekibi Celta Vigo'nun da Trabzonspor yönetimi ile iletişime geçerek kulübün hesap numaralarını istediği belirtildi.

HACISALİHOĞLU: BİZDEN BANKA HESAP NUMARASI İSTEDİLER

Konuyla ilgili Doğan Haber Ajansı'na konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Celta Vigo kulübü 'biz Okay Yokuşlu'yu sözleşmesi gereği almayı düşünüyoruz' diyerek dün akşam bizden banka hesap numarası istedi. Şu anda durum bu şekilde. Sözleşmesi gereği zaten bize sorma durumları da yok" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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