OKAY YOKUŞLU TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI!
Milli futbolcu Emre Mor'un da forma giydiği La Liga takımı Celta Vigo, Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'yla 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO
Trabzonspor'un Okay'ın satışından elde edeceği bonservis gelirinin ise tam 6 milyon euro olduğu kaydedildi.
2015'TE KAYSERİSPOR'DAN TRANSFER OLMUŞTU
Kayserispor'dan 2015 yazında Karadeniz temsilcisinin yolunu tutan yıldız oyuncu, üç sezondur Bordo Mavili formayı terletiyordu.
Okay, bu transferle Emre Mor'dan sonra Celta'da forma giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı
- Einstein'ın Seyahat Günlüklerindeki Irkçı İfadeler Gün Yüzüne Çıktı
- Uber Şoförü, Arka Koltukta Öpüşen Lezbiyen Çifti Araçtan Zorla İndirdi
- El Salvador'un Eski Fisrt Lady'si Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı
- Gökdelene Tırmanan Rakun, Sosyal Medyanın Yıldızı Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar