Meslekten ihraç edilenlere ilişkin bugüne kadar 21 bin 500 kararı inceleyen Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 1300 kişi için işe iade kararı aldı. Başvurulardan 18 bin 200'nü reddeden komisyon, bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ile göreve iade edilen 2 bin başvuru için de ön inceleme kararı verdi.

KOMİSYON SON BİR AY İÇİNDE 640 KABUL OLMAK ÜZERE, 4 BİN 500 BAŞVURUYU İNCELEDİ

OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lerle kamu görevinden çıkarılanlar, öğrencilik bursu kesilenler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ve kuruluşlarının başvurularını değerlendirip, karara bağlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, komisyona yapılan başvuru sayısının 108 bin 905, bugüne kadar komisyon tarafından verilen karar sayısının 21 bin 500, incelemesi devam eden başvuru sayısının ise 87 bin 405 olduğu belirtildi. Komisyon tarafından bugün alınan kararlar sonrası, incelenen 21 bin 500 başvurudan, 1300 müracaat için işe iade, 18 bin 200'ü için ret, bazı KHK'ler ile göreve iade edilen 2 bin başvuru için de ön inceleme kararı alındı. Komisyonun son bir ay içerisinde ise 640 kabul olmak üzere, toplam 4 bin 500 başvuruyu incelediği aktarıldı.

ATAMA İŞLEMİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI VE YÖK TARAFINDAN YAPILACAK

Açıklamada, komisyon tarafından alınan kararların, kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edildiği, başvurusu kabul edilen kişilerin atama işleminin, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacağı belirtildi. Ret kararı verilen kişilerin, karara karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19'uncu ve 20'nci İdare Mahkemelerine görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabileceği de ifade edildi.

Kaynak: haberinburada