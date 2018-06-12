OĞLUNU 31 KEZ BIÇAKLAYARAK KATLEDEN CANİ ANNENİN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI
KKTC'de, 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki cani annenin, akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi.
KKTC'de oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı (7) 31 bıçak darbesiyle öldüren Bilge Lord Kunduracı'nın (36) akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi.
'EŞİNİN CANINI YAKMAK İÇİN' OĞLUNU 31 KEZ BIÇAKLADI
Bilge Lord Kunduracı, iddiaya göre, ayrılmak üzere olduğu eşinin paylaştığı mutlu aile fotoğrafı nedeniyle oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı, 31 bıçak darbesiyle öldürdü."Eşinin canını yakmak için" oğlunu öldürdüğünü söylediği öne sürülen Bilge Lord Kunduracı tutuklandı.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI
Kunduracı için Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden verilen raporda, ceza-i ehliyetinin tam olduğu kaydedildi. Rapor sonucuna göre, Bilge Lord Kunduracı, 'taammüden adam öldürmek' suçundan yargılanacak.
Kaynak: haberinburada
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