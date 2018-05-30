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Oğlunu 17 kez bıçaklayıp öldüren anne, mutlu aile pozunu kıskanmış

OĞLUNU 17 KEZ BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN ANNE, MUTLU AİLE POZUNU KISKANMIŞ

Lefkoşa'da oğlunu uyurken 17 kez bıçaklayarak öldüren anne, boşanma aşamasında olan kocasının sosyal medyada mutlu aile pozunu paylaşmasından sonra cinayeti işlediğini itiraf etti.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : Oğlunu 17 Kez Bıçaklayıp Öldüren Anne, Mutlu Aile Pozunu Kıskanmış(7/10)3

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oğlu 77 yaşındaki oğlunu evde 17 bıçak darbesiyle öldüren anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Boşanma aşamasında olan kadının sorgusunda, eşinin sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı 'Mutlu aile pozu' nedeniyle, oğlunun kendisinden alınacağını düşünüp endişeye kapılarak cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

OĞLUNU UYURKEN 17 KEZ BIÇAKLAYIP ÖLDÜRMÜŞTÜ

Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bir binada oturan Bilge Lord Kunduracı, 3 gün önce oğlu Ercan Kaya'yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı.

DEDESİ MANZARA KARŞISINDA KAL KRİZİNDEN ÖLDÜ

Bilge Lord Kunduracı'nın babası Tahir Lord (64) da olayı haber alıp geldiği evde, gördüğü manzara karşısında üzüntüden kendisini dışarı attı. Kalp krizi geçirip binanın merdivenlerinden yuvarlanan Tahir Lord da hastanede yaşamını yitirdi.

ANNE, TUTUKLANDI

Önce hastanede tedavisi yapılan, ardından gözaltına alınan Bilge Lord Kunduracı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOCASININ PAYLAŞTIĞI MUTLU AİLE POZUNDAN SONRA YAPMIŞ

Bilge Lord Kunduracı ifadesinde, cinayeti, boşanma aşamasında olduğu eşi Ercan Kunduracı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar nedeniyle işlediğini öne sürdü.

Bilge Lord Kunduracı, eşinin kapak fotoğrafı olarak kullandığı mutlu aile fotoğrafının ardından profil fotoğrafı olarak da kucağında oğluyla çekindiği fotoğrafı ekleyince paniği kapıldığını söylediği ifade edildi. Boşanınca oğlunu kendisinden alacaklarını düşündüğünü belirten Kunduracı'nın kendisini kaybedip, oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiği kaydedildi.

İŞ YERİNDE ÇOCUĞUNUN KENDİSİNDEN ALINACAĞINI SÖYLEMİŞ

Boşandığında çocuğunun elinden alınacağını düşünen Bilge Lord Kunduracı'nın işyerindeki arkadaşlarına, "Kötü bir dönemden geçiyorum.

Psikolojik ve ilaç tedavisi alıyorum. Çocuğumu elimden alacaklar" dediği ifade edildi. Kunduracı'nın, iyi bir avukat tutmak için iş yerinden de yardım aldığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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