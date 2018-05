Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Banvit'i uzatma bölümü sonunda 98-93 yenerek seride durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, çok iyi mücadele ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu: "Çok iyi oynayan mükemmel bir takıma karşı zor bir maç daha oynadık. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaştık. Takımımın gösterdiği reaksiyondan çok mutluyum. Nasıl bir maç oynadığımızın farkında olmaları sevindirici. Hem hücum hem de savunmada çok fazla hatayla oynadık. Birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor ve kenardan gelip süre alan oyuncularımızdan destek almalıyız. Önemli olan seride 2-0 önde olmamız."

"BURADA BİR YALNIŞ VAR DEMEKTİR"

Sezonun önemli bir bölümünde olduklarını ifade eden Obradovic, iki maçta da salona gelmeyen taraftarlara sitem ederek, şunları kaydetti: "Turkish Airlines EuroLeague'de ve Türkiye liginde bütün sezon iyi basketbol oynadık ve şu an sezonun daha önemli olan bölümündeyiz. Gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, çok güzel destek verdiler. Diğer yandan da üzücü olan bugün salonda 3 bin 500'den daha az taraftar vardı. İlk maçta daha az seyirci vardı, oyuncularım bunu hak etmiyor. Eğer 7 bin kombine sahibin varsa ve az taraftar geliyorsa burada bir yanlış var demektir. Büyük takım ve büyük kulüp olmak için taraftarlara ihtiyacınız var. Taraftarlar kime karşı oynuyorsanız destek vermeliler. Tekrar vurguluyorum benim oyuncularım her maçta dolu sahaya oynamayı hak ediyor. Sahada her şeyimizi veriyoruz. Acaba bu taraftarlardan bir mesaj mı? Türkiye ligi önemsiz mi geliyor? Bu böyle algılanabilir, bunu düşünenler de olabilir. Lütfen dürüst olalım milyonlarca taraftarımız var ama neredeler? Ya takım olarak oyunculardan ya da benden hoca olarak memnun değiller. Ben her şeye açığım, bunun çözümü çok kolay. Bir kere daha bugün gelip destek veren taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: haberinburada