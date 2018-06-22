Bundesliga'da çok kötü bir sezon geçiren ve şampiyon Bayern Münih'in 29 puan gerisinde ligi tamamlayan Dortmund'da kadro tamamen değişiyor.

Alman Bild Gazetesi'nin haberine göre Dortmund 2 ayrı ayrılık listesi hazırladı. İlk listede takımdan kesin olarak ayrılacak isimler yer alıyor. Castro, Rode, Durm gibi isimlerin ayrılığına kesin gözüyle bakılırken yüksek maliyetle transfer edilen Yarmolenko ve Toljan'a iyi bir teklif gelirse onlar da gönderilecek.

KULÜP NURİ'YLE GÖRÜŞTÜ: İSTERSEN GİDEBİLİRSİN

İkinci listede formayla bütünleşmiş, kulüp için özel olan isimler yer alıyor. Dortmund'da 274 kez forma giymiş Nuri Şahin ve 346 kez sarı-siyah formayı terletmiş Schelmer, kulüpte her zaman kendilerine yer bulabilecek futbolcular. Bu iki oyuncuya 'İsterseniz ayrılabilirsiniz.' mesajı verildi. Bunun da anlamı 'İsterseniz gidebilirsiniz ama akla yatkın bir teklif gelmezse birlikte yola devam edeceğiz' olduğu ifade edildi.

Dortmund'un bu kararının ardından Süper Lig devlerinin peşinde olduğu Nuri Şahin'in bu transfer döneminde Türkiye'ye dönme ihtimali iyice kuvvetlendi.

Kaynak: haberinburada