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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a zehir zemberek sözler

NİHAT KAHVECİ'DEN FİKRET ORMAN'A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, kendisine "Tefeci" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a, "Taraftarın aldığı kombinelerin karşılığı nerede?" diye sordu.

Tarih : 09 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a Zehir Zemberek Sözler(9/10)5

Nihat Kahveci ile Fikret Orman arasındanki gerilim sürüyor. Fikret Orman'ın açıklamaları üzere daha önce iki kez attığı tweetlerle gündeme oturan Nihat Kahveci, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde "Bizden tefeci gibi para aldı" açıklaması üzerine Nihat, 4 madde üzerinden Fikret Orman'a yüklendi ve çok sert ifadeler kullandı.

İŞTE NİHAT KAHVECİ'NİN PAYLAŞIMLARI

- Fikret Orman üç senedir kulüp çalışanlarının kazandığı başarılarının getirisi olan paralar nerede?

- Kaçtane menajer ve oyuncu sana ve kulübe hukuk yoluyla dava açıp hakkını talep etmiş durumda veya hazırlığında??

- Taraftarın aldığı kombinelerin karşılığı nerede.

- Hadi bana tefeci dedin .. Buna sadece gülünür. Beşiktaş'ta tefecilik yapıyor derken bana Beşiktaş'ta tefecilermi var demek istiyorsun?

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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