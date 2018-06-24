Mhp Lideri Bahçeli, Erdoğan'ı Arayarak Tebrik Etti
İyi Parti'nin Oy Oranı Meral Akşener'i Geride Bıraktı
Sandıkların Yarısından Fazlası Açıldı, Tüm Gözler Hdp'nin Üzerinde!
Gollü Geçen Japonya-Senegal Maçında Kazanan Çıkmadı
Niğde'de Oyların Tutulduğu Depoda Yangın Çıktı
Muharrem İnce'nin Memleketi Yalova'da Erdoğan Fark Attı
İnce'nin Köyündeki Sandıktan Kim Çıktı! İşte Çok Konuşulacak Sonuç
Patates Fiyatlarına Müdahale! Sandıklar Kapandı, Fiyatı 1,95'e Düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullandığı Sandıktan Demirtaş'a 9 Oy Çıktı
Seçime Kan Bulaştı! İyi Partili Başkan Dahil 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Oy Verme İşleminin Tamamlanmasının Ardından Akşener'den İlk Açıklama!
İçişleri, Seçimin Adli Bilançosunu Açıkladı!
İngiltere, 7 Gollü Maçta Panama'yı Paramparça Etti
Erzurum'da Blok Oy İddiası! Seri Mühür Basarken Görüntülendiler
İsveç'in Türk Futbolcusuna Ölüm Tehditleri Yağıyor!
Kısıklı'daki Evinden Çıkan Erdoğan'dan Tek Cümlelik Yorum
Efsane Kaleci Buffon, Tatil İçin Bodrum'da
Panama'yı Dağıtan Harry Kane, Gol Krallığında Zirveye Çıktı
Ünlü Şarkıcı Oy Tercihini Sosyal Medyadan Açıkladı!
Son Dakika! Muharrem İnce Ysk Önünde Konuştu: Ne Yaparlarsa Yapsınlar Kazanacağız

NİĞDE'DE OYLARIN TUTULDUĞU DEPODA YANGIN ÇIKTI


Niğde'de oyların tutulduğu depoda yangın çıktı
Tarih : 24 Haziran 2018, 20:00
Puan Ver : Niğde'de Oyların Tutulduğu Depoda Yangın Çıktı(10/10)6

Niğde'de oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık görevlilerince çuvalların getirildiği İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına müdahale ediyor.

Olay yerinden ilk görüntüler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Niğde  De  Oyların  Tutulduğu  Depoda  Yangın  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER