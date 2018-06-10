Brezilya Milli Takımının, Avusturya ile oynadığı maçta bir gol atan Neymar, golden önce rakibine attığı çalımla sosyal medyada olay oldu.

Brezilya Milli Takımı, Dünya Kupası öncesinde düzenlenen hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Sambacılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak, Dünya Kupasında favori olduğunu gösterdi.

NEYMAR MAÇA DAMGA VURDU

PSG'de geçirdiği sakatlık sonrası sahalara dönen Neymar attığı golden çok, golden önce rakibine attığı çalımla sosyal medyada günün konusu oldu.

Ceza sahası içinde Willian'ın pasıyla topla buluşan Neymar, rakibinin ayaklarının birbirine dolanmasını ve sonrasında yere düşmesine neden oldu.

85 MAÇTA 88 GOLE DİREK KATKI YAPTI

Brezilya Mili Takımının en önemli isimlerinin başında gelen Neymar, milli forma ile çıktığı son 85 maçta 88 gole direk katlı yaparak büyük bir başarıya imza attı.

Sosyal medyada Neymar'la ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları:

Kaynak: haberinburada