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Neymar, uzatmada gelen gol sonrası hüngür hüngür ağladı

NEYMAR, UZATMADA GELEN GOL SONRASI HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Brezilya'nın yıldızı Neymar, çok zorlandıkları Kosta Rika maçında uzatma dakikalarında gelen galibiyetle birlikte gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 19:00
Puan Ver : Neymar, Uzatmada Gelen Gol Sonrası Hüngür Hüngür Ağladı(7/10)3

FIFA Dünya Kupası E grubu ikinci maçında Brezilya, Kosta Rika'yı 90+1'de Coutinho ve 90+7'de Neymar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

NEYMAR HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Brezilya'nın yıldızı Neymar, çok zorlandıkları maçın 90+7. dakikada attığı gol sonrasında duygularını gizleyemezken, mücadelenin son düdüğüyle birlikte de ağlamaya başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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