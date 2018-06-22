NEYMAR, UZATMADA GELEN GOL SONRASI HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Brezilya'nın yıldızı Neymar, çok zorlandıkları Kosta Rika maçında uzatma dakikalarında gelen galibiyetle birlikte gözyaşlarını tutamadı.
FIFA Dünya Kupası E grubu ikinci maçında Brezilya, Kosta Rika'yı 90+1'de Coutinho ve 90+7'de Neymar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
NEYMAR HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Brezilya'nın yıldızı Neymar, çok zorlandıkları maçın 90+7. dakikada attığı gol sonrasında duygularını gizleyemezken, mücadelenin son düdüğüyle birlikte de ağlamaya başladı.
Kaynak: haberinburada
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