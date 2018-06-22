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Neymar rakibinin aklını aldı

NEYMAR RAKİBİNİN AKLINI ALDI

Dünya Kupasında Neymar, Kosta Rika ile oynanan maçta rakibi Tejeda'yı şık hareketle geçerken taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 19:50
Puan Ver : Neymar Rakibinin Aklını Aldı(8/10)4

FIFA Dünya Kupası E grubu ikinci maçında Brezilya, Kosta Rika'yı 90+1'de Coutinho ve 90+7'de Neymar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Sambacılar, maç boyunca aradıkları golleri uzatma dakikalarında bulurken büyük sevinç yaşadı. Öte yandan Neymar'ın 90+6. dakikadaki hareketi parmak ısırttı.

Gelişen atakta Yeltsin Tejeda'yı karşısına alan Neymar, gökkuşağı hareketi olarak tabir edilen bilek hareketiyle rakibini geçti. Bu pozisyon, taraftarların da büyük beğenisini kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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