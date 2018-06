Ünlü isimler Babalar Günü'nü özel sosyal medya hesaplarından notlar ve fotoğraflar paylaşarak kutladı. Bu paylaşımlar arasında en çok dikkat çekeni ise Neslişah Alkoçlar'ın eşi ve oğluyla birlikte paylaştığı ve "Biri karnımda, diğeri kucağımda seni çok seviyoruz" notunu düştüğü fotoğraf oldu.

İşte ünlü isimlerin "Babalar Günü" mesajları;

NESLİŞAH ALKOÇLAR

Ben böyle bir kocaya sahip oldugum için, çocuklar böyle bir babaya sahip oldukları için çok şanslıyız! Biri karnımda, diğeri kucağımda seni çok seviyoruz!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Babalar Günü'nüz kutlu olsun.

ŞAHAN GÖKBAKAR

En mutlu gün bana...

HADİSE

Benim için "BABA" demek sığınabilecek en güçlü liman demek... Kendimi güvende hissetmem için babamın gölgesi yeter... Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç verirsin babam... Ben tek bir adam sevdim, adam gibi adam! Son zerresine kadar seven adam! O adam benim babam!

DEMET AKALIN

Babalar Günü'nüz kutlu olsun beyler. Çocuklarınıza önce hayvan sevgisini aşılayın, gerisi inan zaten gelir...

DOĞA RUTKAY

Sen benim babam olduğun için, bana her gün bayram...

IRMAK ÜNAL

İlk aşkım... büyük aşkım. Kavuştuğumuz an gözünde parlayan çoşkunla, neşenle ne güzelsin. İyi ki benim babamsın.... Her anına, her saniyesine şükrediyorum bu yaşam yolculuğunda beraber yürüdüğümüz için... Senin kızın olduğum için... Seni yaşamlar boyu, sonsuz ve koşulsuz seviyorum. Bu duyguyu yaşattığın için teşekkürler. Babalar Günü'n kutlu olsun!

BURCU KARA

Babamın pabucu dama atıldı. Artık en favori baba bu adam bence... En başta benimkilerin, sonra da kalbinde çocuk sevgisi olan tüm güzel adamların Babalar Günü'nü kutluyorum.

CANSU KURTÇU

Benden kızlara ufak bir tavsiye; kesinlikle baba olabilecek biriyle kurun yuvanızı... ilk Babalar Günü'n kutlu olsun sevgilim. Bu işi de şahane kıvırdın!

BESTE AÇAR

Bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Bu sensiz 3. Babalar Günü... Seni ne çok özledim! Huzur icin de uyu babacığım...

SEDEF AVCI

Baba demek; her zaman korunmak kollanmak demek. Baba demek; her uzattığın elin sıkıca tutulması demek. Baba demek; her şeyi bilen hep yol gösteren demek. Baba demek; yaslandığın en güçlü en güvenli dağ demek. Baba demek; hiç üzmeyecek ilk aşk demek. Baba demek; kaçıp sığınılacak liman demek. Baba demek; can demek,varlığı ile bir evlada en büyük hazine demek. Baba demek; özlem demek, umut demek. Baba demek; katlanmaktır. Kol kanat olmaktır. Baba demek; koşmaktır. Uçmaktır, uçan kuşu tutmaktır. Baba demek; atılmaktır aslanın ağzına, siper etmektir göğsünü cihana. Baba demek üstlenmektir, kendi derdine aldırmadan önemsemektir. İçin kan ağlarken gülümsemektir, baba demek; hissetmektir, onca yüreği yüreğinde, acıları ciğerinde. Baba demek merhamettir, merhamet edilmediğinde. Baba demek düşünmektir, düşünülmediğinde. Baba demek; üşümektir, üşümesinler diye. Hepsinin üzerine. Baba demek; korkmamaktır. Güvenmektir sonuna kadar.

FERMAN TOPRAK

Duygularımı nasıl ifade edeceğimi tam olarak bilmiyorum ama benim bu ilk Babalar Günü'mde bana bu mutluluğu yaşatan önce yüce Allah'ıma sonra değerli eşime çok teşekkürler ediyorum. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah. Bütün babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Başınızda olmayanları da rahmetle anıyorum. Sevgiler saygılar.

