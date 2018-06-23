NEGREDO'YU GÖNDERECEK BEŞİKTAŞ'A PİYANGO VURDU
Beşiktaş'ın göndermek için formül aradığı Negredo'ya Çin Liginden 2 takım teklifte bulundu.
Maaş bütçesinde ufalmaya gitmeden transferde resmi adımlar atmak istemeyen Beşiktaş'la olumlu gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-Beyazlılar hem kötü performansı hem de 4.3 milyon Euro'luk yıllık maaşı nedeniyle kurtulmak istediği Negredo'ya müşteri buldu. Çin'den iki kulüp, İspanyol yıldıza talip oldu.
BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI
Alınan bilgilere göre Çin kulüpleri ile masaya oturan Negredo yıllık ücret konusunda büyük oranda anlaştı. Beşiktaş yönetimi Negredo'nun satışından 5 milyon Euro'ya yakın bir gelir de bekliyor.
YÖNETİM ÇOK RAHATLAYACAK
Tecrübeli forvetin satışı hem sıcak para getirecek hem de maaş bütçesini rahatlatacak. Beşiktaş yönetimi Vagner Love'la da yollarını ayırdıktan sonra çok önemli bir forveti kadrosuna katmayı planlıyor.
Kaynak: haberinburada
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