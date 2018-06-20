NEGREDO'NUN MALİYETİNİ DUYAN İSPANYOL EKİBİ: BİZ O PARAYA TAKIMI KURDUK
Beşiktaşlı Negredo'yu isteyen Rayo Vallecano, maliyeti duyunca "Biz o paraya tüm takımı kurup üst lige çıktık" diyerek transferden vazgeçti.
Kulüpler Negredo'yu çok istiyor ancak maliyetini duyunca arkalarına bakmadan kaçıyor. 32 yaşındaki golcüyü son olarak La Liga'nın yeni ekibi Rayo Vallecano istedi.
Sabah'ın haberine göre; Negredo'nun menajeriyle temasa geçen kulüp yetkilileri, Matador'un Beşiktaş'a yıllık maliyetinin 6 milyon Euro'dan fazla olduğunu öğrenince, "Biz o paraya tüm takımı kurup, La Liga'ya çıktık" diyerek bu paraya transferi yapamayacaklarını belirttiler.
Kaynak: haberinburada
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