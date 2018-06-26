Amerikan Basketbol Ligi NBA'de bu sezonun en değerli oyuncusu Houston Rockets'tan James Harden seçildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu sezonun "en değerli oyuncusu" Houston Rockets'tan James Harden oldu.

ABD'nin Los Angeles kentinde ikincisi düzenlenen "NBA Ödülleri" töreninde, sezonun "en değerli oyuncusu" ödülüne, Houston Rockets'ın yıldız ismi Harden layık görüldü.

TAKIM TARİHİNE GEÇTİ

Normal sezonu 30,4 sayı ortalamasıyla diğer NBA oyuncularının önünde tamamlayan Harden, ayrıca Rockets'ın 65 maçlık galibiyetinde önemli rol oynayarak takım tarihinin en çok maç kazandığı sezonuna imzasını attı.

Kaynak: haberinburada