NAPOLİ'NİN YILDIZI, TALİSCA'NIN TAKIM ARKADAŞI OLUYOR
Son olarak Benfica'dan Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan Cannavaro'nun ekibi Guangzhou Evergrande, Marek Hamsik transferi için Napoli ile görüşmelere başladı.
Talisca'yı transfer ederek adından söz ettiren Çin ekibi Guangzhou Evergrande, şimdi de gözünü Napoli'nin kaptanı Marek Hamsik'e dikti.
İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Guangzhou Evergrande'nin Slovak yıldız için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
İTALYA'DA BULUŞTULAR
İki takım yetkililerinin İtalya'da buluştuğu ve transfer görüşmeleri yaptığı kaydedildi.
Napoli'nin 30 yaşındaki kaptanı Hamsik, geçtiğimiz sezon 49 maçta 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti. Hamsik, Çin'e gitmesi durumunda Anderson Talisca ile takım arkadaşı olacak.
Kaynak: haberinburada
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