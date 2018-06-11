Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a Geri Dönebilir
Pkk'nın Gençlik Kolu Yps'nin Sözde Türkiye Sorumlusu Yakalandı!
Fatih Portakal'dan Chp Lideri Kılıçdaroğlu'na Ağır Sözler: Korkaklardan Hiçbir Şey Olmaz
Nadal'ın Fransa Açık Finalinde Taktığı Saatin Değeri 750 Bin Euro
Eski Odasına Giren Neymar, Gözyaşlarına Boğuldu
Ales'e Yeni Düzenleme: Bu Yıl Üç Kez Yapılacak! İşte Sınav Tarihi
Tff, Süper Lig Kulüplerinin Tamamını Pfdk'ya Sevk Etti
Damein Comolli'nin İmza Töreninin Günü Değişti
Meral Akşener'e Tepki Gösteren Genç, Partililer Tarafından Darp Edildi
Hindistan'ta Sahte Videolar Can Alıyor! Whatsapp'taki Dedikodular Nedeniyle İki Kişi Linç Edildi
Şenol Güneş Vagner Love'ın Biletini Kesti: Kampta Görmek İstemiyorum
Beşiktaş'a Fransız Futbolcu Gignac'tan Kötü Haber Geldi
Putin'den Dünya Kupası İçin Ülkeye Gelenlere Videolu Mesaj
Son Dakika! Erdoğan, Muhalefete Sert Sözlerle Yüklendi: Vatan Yansa Ateşinde Isınırlar
La Liga Başkanı Javier Tebas: Psg, Avrupa Kupalarından Men Edilmeli
Pkk'nın Sözde Bölge Sorumlusu Zinar Bagog Kod Adlı Zinar Avcı Öldürüldü
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın Yardımcıları Belli Oldu
Birçok Ünlü İsmin Parasını Ödemeyen Dev Şirkete Kayyum Atandı
Dünya Kupasında Vuvuzela Devri Sona Erdi
Son Dakika! Muharrem İnce'nin Diyarbakır Mitinginde Selo'ya Özgürlük Sloganları Atıldı

Nadal'ın Fransa Açık Finalinde Taktığı Saatin Değeri 750 Bin Euro

NADAL'IN FRANSA AÇIK FİNALİNDE TAKTIĞI SAATİN DEĞERİ 750 BİN EURO

Fransa Açıkta 11. kez şampiyonluğa ulaşan Rafael Nadal'ın final maçında taktığı saatin değerinin 750 bin euro olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 21:30
Puan Ver : Nadal'ın Fransa Açık Finalinde Taktığı Saatin Değeri 750 Bin Euro(10/10)6

Pazar günü 11. Fransa Açık turnuvası şampiyonluğunu kazanan İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ın final maçında taktığı saatin değerinin 750 bin euro olduğu ortaya çıktı.

Sadece elli adet üretilen ve ırkına saygısını göstermek için sarı-kırmızı saat giyen tenisçi 2010 yılında 500,000 2013 yılında 690.000 değerinde saat giymişti.

"SAATİ SAĞ KOLUMA TAKMAK ZAMAN ALDI"

Wall Street Journal'e konuşan Nadal, solak olmasına rağmen saatini sağ eline taktığını ve buna alışmak kendisi için zaman aldığını ama artık saatlere alıştığını ve artık hissetmediğini söyledi.

Nadal, iki saatini çaldırdı. Bir tanesini sonra bulunup geri alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nadal  In  Fransa  Açık  Finalinde  Taktığı  Saatin  Değeri  750  Bin  Euro  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER