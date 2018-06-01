MUSTAFA KEMAL'DEN İLGİNÇ SEVİNÇ GÖSTERİSİ! İZLEYENLERİ KAHKAHAYA BOĞDU
Ekranların sevilen yarışması Survivor 2018'de ödül oyununda Anıl ile yarışan Mustafa Kemal, galibiyeti sonrası yaptığı sevinç gösterisi yarışmacıları ve izleyenleri güldürdü.
Ödül oyununda Anıl ile karşı karşıya gelen Mustafa Kemal'in kazandığı sayının ardından yaptığı sevinç gösterisi güldürdü.
MUSTAFA KEMAL'İN SEVİNÇ GÖSTERİSİ ARKADAŞLARINI VE İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ
Ekranların sevilen yarışması Survivor 2018'de ödül oyununda Anılla yarışan Mustafa Kemal, galibiyeti sonrası atış platformunun üzerine çıkıp küçük sembollerle yaptığı horon dansı arkadaşlarını ve izleyenleri kahkahaya boğdu.
Kaynak: haberinburada
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